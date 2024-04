Del Genio si sfoga contro ADL: "Natavot? Chiedi scusa e fai un annuncio" | VIDEO

Napoli - Sfogo di Paolo Del Genio dopo Empoli-Napoli nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo Sky Sport il presidente De Laurentiis sarebbe sceso negli spogliatoi a fine primo tempo, ed è stata questa la reazione di Del Genio:

"Natavot? Ma basta pure tu Aurelio...scendi negli spogliatoi, poi risali, poi riscendi. Fai il tuo tweet per i tifosi che ti hanno dato tanto. Pensa a noi tifosi. Fai qualcosa per noi e manda un messaggio ai tifosi chiedendo scusa e dicendo che farai una rivoluzione per la prossima stagione".