De Laurentiis già lo sapeva: Al-Khelaïfi in trattativa con Pallotta per la Roma

L'agenzia Adnkronos ha riportato le ultime novità riguardo la situazione societaria in casa Roma, cosa già svelata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

"Come rivelano fonti del Golfo Persico, lo sceicco Al Khelaifi sembra fortemente intenzionato ad investire nel calcio italiano. E dopo alcuni incontri con Milan e Juventus, l'attuale proprietario del PSG, lo scorso aprile, ha avuto un incontro anche con la Roma. Il qatariota, al momento, giudica non vantaggiosa l'opzione giallorossa, soprattutto per l'alta cifra richiesta da Pallotta. La trattativa, però, è tutt'altro che chiusa, e potrebbe riprendere una volta finita ufficialmente la stagione calcistica".