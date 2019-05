De Laurentiis compie 70 anni: auguri speciali da Insigne, De Luca e de Magistris

Una giornata speciale in casa Napoli. Ieri è stato festeggiato il 70esimo compleanno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Alle 00.01 è arrivato sul sito del Napoli il primo messaggio di auguri firmato da Lorenzo Insigne, il capitano. «Caro Presidente, da napoletano e da capitano le rivolgo, anche a nome della squadra, l’augurio più affettuoso e sincero di buon compleanno. Il nostro auspicio è che il progetto Napoli possa regalare ai nostri tifosi altre splendide stagioni all’insegna non solo di traguardi sportivi ma anche dei valori umani e morali attraverso i quali ha saputo guidare la società in questi anni. Auguri azzurrissimi di gioia e serenità».

Per Aurelio sono arrivati gli auguri anche dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, che sui canali social ha postato un messaggio: «Auguri affettuosi ad Aurelio De Laurentiis per i suoi primi settant’anni. Auguri per una nuova stagione di successi e per una grande squadra insieme a Carlo Ancelotti».

Anche il sindaco Luigi de Magistris ha fatto gli auguri al presidente del Napoli, attraverso Radio Kiss Kiss e un messaggio privato , formulando anche i migliori successi per la squadra e la società «Grazie anche al San Paolo rinnovato che possa essere la spinta per un’ottima Champions e il campionato»