De Laurentiis a pranzo ad ad Amalfi, no comment su Spalletti | FOTO

Giro a mare nel Cilento per il patron del Napoli Calcio , da qui non poteva mancare in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina .

Adl è approdato con il suo tender al pontile “Il Faro” prima di raggiungere a piedi il centro città immergendosi tra i suoi vicoletti e le sue botteghe.Giro in Piazza Duomo: sotto la scalinata della cattedrale di Amalfi che alla fine di Maggio si colorò di azzurro per festeggiare il titolo di campione del Napoli, per il presidente del club è stato un vero e proprio bagno di folla: De Laurentiis con la moglie poi si sono diretti in Piazza Dei Dogi, per fare compere tra i caratteristici negozietti.

Immancabile la sosta al Lido Azzurro, il locale dell’amico Antonio Pisani, che lo ha omaggiato con pomodorini sia freschi che in conserva, dopo essersi goduto l’ottima cucina di pesce.Qualcuno ha provato a chiedergli del mister, Spalletti in Nazionale? Con il suo solito sorriso istrionico ha fatto spallette, c’è il comunicato che parla, e ha continuato a godersi la sua vacanza nelle coste della Campania.

Lo riportano i colleghi di Positano News.