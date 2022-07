DAZN e Sky ci riprovano, previsto nuovo accordo per trasmettere le partite di Serie A sui decoder: i dettagli

TIM, DAZN e Sky sarebbero al lavoro per trovare una soluzione a proposito dei diritti tv della Serie A della prossima stagione. Le tre parti – secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza – starebbero cercando un accordo che porterebbe TIM a rinunciare all’esclusiva dell’app DAZN sul TimVision Box e che aprirebbe le porte a ulteriori eventuali partner.

Da parte sua Sky sarebbe pronta a versare alcune decine di milioni all’anno a DAZN per ripristinare i canali sul decoder, senza ottenere una sublicenza dei diritti. Allo stesso tempo, TIM potrebbe abbassare il corrispettivo annuo riconosciuto alla piattaforma Ott da 340 a circa 250 milioni. I colloqui in merito sarebbero ancora in corso e proprio nei giorni scorsi il CEO di DAZN Stefano Azzi aveva parlato di «dialogo proficuo». A riportarlo è Calcioefinanza.it