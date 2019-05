Ospina si allena con l'Atletico Nacional in Colombia, rischia di saltare anche la Copa America per assistere il padre

Ultimissime calcio Napoli - David Ospina e il Napoli, dalla Colombia arrivano notizie poco confortanti in merito alla data di rientro a Napoli del portiere azzurro in prestito dall'Arsenal. Sembra infatti che ormai la stagione di Ospina con la maglia della Ssc Napoli possa ritenersi conclusa, e le ultime due gare contro Inter e Bologna saranno saltate dal portierone colombiano. Ospina è infatti volato già da una settimana in Colombia per assistere il padre gravemente malato, e sempre da organi di stampa colombiani sembra che possa addirittura saltare la Copa America in programma in Brasile a giugno.

Calciomercato Napoli, ancora incerto il futuro di David Ospina

Al momento comunque, Ospina si sta allenando con l'Atletico Nacional per non perdere la sua tenuta atletica, proprio in vista del possibile impegno con la nazionale. Toccherà poi al Napoli andare a trattare il suo eventuale acquisto con l'Arsenal, visto che il numero di presenze minimo per far esercitare il riscatto obbligatorio a 5 milioni di euro non è stato raggiunto.