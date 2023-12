"Datemi tutto e non ve ne pentirete", spunta il discorso di Mazzarri allo spogliatoio del Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - Dall'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, spunta la frase con cui Walter Mazzarri ha conquistato lo spogliatoio dei partenopei:

"Il Napoli di Mazzarri, tra Bergamo e Madrid, ha imparato a giocare come pensa e a pensare come gioca. Ora con l'Inter il test della verità. Walterone ha ipnotizzato il gruppo, fin dal primo giorno: «Datemi tutto voi stessi e non ve ne pentirete», ha spiegato con la sicurezza dell'audace uomo di spogliatoio. E i calciatori hanno subito iniziato a dargli retta, felici di potersi abbandonare finalmente a un tecnico che ha mostrato subito di volere il controllo del gruppo. Cosa non proprio semplice, tenendo conto della fragilità di un contratto "ad interim" di appena 7 mesi".