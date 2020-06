Dalla Spagna - Unzuè ha la SLA, è stato portiere del Barcellona e vice di Luis Enrique

Calcio - Una brutta notizia arriva dalla Spagna, precisamente da Barcellona dove Juan Carlos Unzué, ex portiere dei blaugrana e del Siviglia e storico collaboratore tecnico di Luis Enrique, ha deciso di rendere note le sue condizioni di salute. Unzué ha annunciato di avere la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che colpisce il sistema nervoso e che porta fino alla paralisi. Unzué al Camp Nou si presenterà con due suoi amici ed ex compagni di squadra come Luis Enrique e Eusebio Sacristan.

L’ex portiere sa benissimo che il suo percorso sarà durissimo ma ha detto che lotterà fino alla fine.

Unzué è classe 1967, esordì con l’Osasuna per passare poi al Barcellona, due stagioni da portiere di riserva, proficue vinse Coppa di Spagna e Coppa delle Coppe, ma una vita da secondo gli stava stretta e passò al Siviglia, dove visse sette campionati da protagonista, poi Tenerife, Oviedo e Osasuna. Dopo essersi ritirato è entrato nello staff tecnico del Barcellona, preparatore dei portieri per sette stagioni, ma è stato anche poi collaboratore prezioso di Luis Enrique al Celta e soprattutto al Barcellona. Nelle ultime stagioni ha allenato il Celta e il Girona.

Unzué purtroppo ha scoperto di avere la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, una malattia che colpisce molti atleti, in particolare calciatori. In Italia si ricordano i casi del grande capitano del Genoa Gianluca Signorini e dell’attaccante di Milan e Fiorentina Stefano Borgonovo, che hanno combattuto come dei leoni, e anche l’olandese Ricksen. Unzué con grande orgoglio ha dato la notizia e ha promesso che darà battaglia, anche se, purtroppo, vincere la partita contro la SLA, in questo momento, pare impossibile.