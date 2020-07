Dalla Spagna - Messi sospende la trattativa per il rinnovo col Barcellona

Ultime calcio - Leo Messi potrebbe dire addio al Barça nel 2021. Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da "Cadena Ser" e che vedrebbe il numero dieci argentino particolarmente seccato dalle indiscrezioni che provengono dall'interno dello stesso club blaugrana. Le voci di un suo possibile coinvolgimento in manovre sotterranee nella guerra contro l'attuale allenatore Quique Setièn, insomma, gli stanno dando particolarmente fastidio. La scelta di sospendere le trattative per il rinnovo è un chiaro segnale per il presidente Bartomeu, impegnato nella campagna elettorale che,porterà, la prossima primavera, alle elezioni per decidere i vertici del club. Il massimo dirigente del Barça ha la necessità di arrivarci con in tasca il rinnovo di Messi.

