Il Barcellona monitora la situazione di Edinson Cavani.

Il Barcellona vuole Cavani

In questo finale di stagione, Ralf Rangnick ha fatto sapere che l’ex attaccante del Napoli non lascerà il Manchester United. Secondo Mundo Deportivo, El Matador andrà in scadenza il prossimo giugno con i Red Devils e i catalani lo starebbero corteggiando per tesserarlo.