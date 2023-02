Dalla Spagna - Florentino Perez spigge per la Superlega! Avvierà i contatti con la nuova dirigenza della Juve

Mario Gago di Radio Onda Cero ha parlato del tema Superlega dopo la sentenza del Tribunale di Madrid che ha riaperto i giochi:

"Florentino Perez è ancora molto presente e vuole spingere per fare la Superlega. La UEFA ha subìto il primo colpo in tribunale, dovrà ascoltare cosa vogliono fare i club della Superlega. Certo, ora senza Agnelli, Perez dovrà parlare con la nuova dirigenza e dovrà capire se potrà andare avanti con il progetto con la stessa forza. Sarà una competizione dove almeno inizialmente le inglesi non parteciperanno, ma si proverà a convincere magari il Bayern, le tedesche e magari qualche altra italiana come Milan e Inter".

Poi sui riflessi del caso plusvalenze in Spagna ha aggiunto: "Non si è capito ancora molto. E anche perché è stata punita solo la Juventus e non le altre squadre. Sull'inchiesta Prisma e gli stipendi si capisce che la Juve non ha fatto le cose in regola, ma sulle plusvalenze non c'è nessuno precedente, anche in Spagna. Non si capisce come non sia indagato il Barcellona che ha fatto una plusvalenza con lo scambio Arthur-Pjanic".