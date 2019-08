Dall'Olanda: "Lozano non si è allenato! Può saltare l'Europa League", indizio sul passaggio al Napoli?

Arrivano novità sulle condizioni post-infortunio di Hirving Lozano, attaccante del PSV. A darle è il giornalista di AD Sportwereld, Rik Elfrink, che segue gli allenamenti del club olandese e su Twitter ha commentato così:

"Lozano è ancora a Eindhoven, ma non ha preso parte all'ultimo allenamento alla vigilia della sfida all'FK Haugesund contro il PSV. Normalmente, l'assenza all'ultimo allenamento significa non rientrare fra i convocati".

Potrebbe quindi essere un indizio sull'imminente chiusura della trattativa con il Napoli: la volontà, chiara da parte del PSV, di non rischiare il messicano nella gara di ritorno per i preliminari di Europa League dopo il successo della sfida d'andata per 1-0 fuori casa.

Calciomercato Napoli, futuro Lozano: parla Van Bommel

"Le cose non sono sempre bianche o nere, c'è sempre una zona grigia. Non puoi escludere un giocatore solo per delle voci di mercato ma magari la società stessa mi suggerirà di non farlo giocare perché sta per succedere qualcosa".

Del futuro e dell'infortunio di Lozano ne ha parlato il tecnico del PSV, Van Bommel in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l'FK Haugesund:

"E' fatta col Napoli? Io penso che stiano certamente accelerando più i media. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare. L'infortunio? Sono stato abbastanza fiducioso dopo l'infortunio della scorsa partita. Non si è allenato ieri, ora dobbiamo vedere come sta. C'è tempo fino alla gara di giovedì sera".