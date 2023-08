Da Volla al sogno Serie A: il giorno più bello per Gennaro Borrelli, il bomber del Frosinone tifoso del Napoli

Oggi non è solo la prima giornata del nuovo campionato col tricolore cucito sul petto della SSC Napoli dopo 33 anni. Oggi è la festa di ogni bambino napoletano. Perchè le favole, per fortuna, esistono ancora per chi ama questo meraviglioso sport. Oggi tutta la comunità di Volla è orgogliosa di Gennaro Borrelli.

Tenacia, passione, sacrificio, umiltà, determinazione di questo ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Pescara e andato via di casa giovanissimo, dimostrano che nulla è impossibile e chi merita alla lunga arriva. Soprattutto quando ti contraddistinguono sani valori e una famiglia perbene alle spalle.

Sembra passata un'eternità dalla sua prima intervista 'rubata' al Bistrot Dalì col papà Pasquale Carmen Borrelli ai microfoni di CalcioNapoli24.it in una serata di 'Speciale Calciomercato' nel 2019: "Il mio sogno? Giocare in Serie A. Ovviamente tifo Napoli'.

In bocca al lupo Gennaro per il tuo esordio nella massima serie dal direttore Salvio Passante e tutta la redazione di CalcioNapoli24.it.