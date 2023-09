Da Udine - Sottil spera di recuperare Kabasele per il Napoli

Il malanno non è di poco conto: l’elongazione al flessore della gamba destra rimediata a Cagliari da Christian Kabasele va gestita con prudenza ma, vista anche l’emergenza in difesa, lo staff dell’Udinese cercherà di recuperare l’ex Watford per il turno infrasettimanale di mercoledì 27 contro il Napoli. Oggi, riferisce il Messaggero Veneto, Kabasele sosterrà un primo provino nell’arco della seduta pomeridiana in programma al Bruseschi. Si cercherà di capire se è il caso di rischiare o adottare la linea della prudenza