Napoli calcio - Su TuttoJuve si legge: "Sentiamo un brutto clima intorno alla Juventus e non capiamo perchè. Ci vorrà un grosso sforzo da parte della società per farsi sentire sotto tutti i punti di vista, da una parte, non è accettabile un calendario internazionale che porta la Juventus alla sfida con il Napoli senza potenzialmente cinque calciatori. Non ci piace nemmeno l'utilizzo dei Nazionali, con i calciatori della Juventus spremuti, meno quelli di altre squadre".