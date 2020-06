Ultime calcio Napoli - In questi istanti i giocatori della Juventus stanno riposando in vista della finale di questa sera.

Sarri

Per la gara contro il Napoli, secondo quanto riferisce Tuttojuve.com, Sarri ha ancora alcuni dubbi di formazione e non è da escludere che il tecnico schieri un 4-4-2. A quel punto Cuadrado giocherebbe a centrocampo con Bentancur, Khedira e Matuidi. Mentre in attacco toccherebbe a Dybala e Cristiano Ronaldo e Douglas Costa partirebbe dalla panchina.