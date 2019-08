Da Parigi - Cavani nella storia: è tra i primi cinque marcatori della Ligue 1 [CLASSIFICA]

Gol simbolico per Edinson Cavani contro il Nimes sul calcio di rigore: è il 194esimo con la maglia del PSG, si avvicina a quota 200 gol e gli permette di entrare tra i primi cinque marcatori della storia della Liga francese. Ha raggiunto la leggenda marsigliese Gunnar Andersson. L'ex attaccante del Napoli, nel caso in cui segnasse 30 gol in questa stagione potrebbe avvicinarsi alla seconda posizione occupata da Onnis (223 reti segnate). Il detentore del record assoluto è Roger Courtois con 281 gol. Lo riporta paris-canalhistorique.com.

