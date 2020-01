Cm.it - Lobotka ha chiesto di non scendere in campo: domani fissati nuovi contatti

Calcio mercato Napoli - Il Celta Vigo ha ufficializzato l’assenza dello slovacco sia dall’undici titolare che dalla panchina, un’eventualità che ieri il tecnico Oscar Garcia non aveva escluso in conferenza stampa.

Calciomercato Napoli, Lobotka ha chiesto di non giocare

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la scelta sarebbe nata anche grazie a un colloquio del calciatore col tecnico: l’obiettivo partenopeo ha chiesto espressamente di non scendere in campo, dando un segnale fortissimo sulla sua volontà di lasciare la Galizia per vestirsi d’azzurro. Domani, i contatti tra la dirigenza celeste e quella partenopea riprenderanno: serve un rilancio del Napoli per strappare l’accordo, ma la mossa di Lobotka potrebbe favorire un piccolo sconto sui 25 milioni che continuano a chiedere a Vigo.