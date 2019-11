Secondo quanto riportato su Twitter, dal collega di Forbes da Liverpool, un gruppo di tifosi del Napoli recatisi in Inghilterra per seguire il match di questa sera di Champions League, sono in giro per la città armati di quelle che sembrano delle mazze da golf, riferiscono da Liverpool. Ma in realtà quelle che a primo impatto possono sembrare mazze da golf per i colleghi inglesi, sono le classiche aste da bandiera dei gruppi di tifo organizzato.

