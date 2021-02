Da Liverpool - Disavventura per Ancelotti ieri sera: ladri in casa e cassaforte rubata! Paura per la figlia Katia: era nell'abitazione

Ultimissime calcio - Una brutta disavventura vissuta ieri sera da Carlo Ancelotti. L'ex tecnico della SSC Napoli infatti ha dovuto subire la sventura di vedere arrivare i ladri in casa.

Ladri in casa di Carlo Ancelotti: paura per la figlia Katia

Secondo quanto riportato da Liverpool Echo, Carlo Ancelotti ha visto sottrarsi la cassaforte nella sua casa di Liverpool ieri sera, quando sono arrivati nella sua abitazione due uomini a volto coperto. Approfittando dell'assenza del tecnico, i ladri si sono addentrati nella proprietà di Ancelotti. A mettere in fuga i ladri è stata Katia, figlia dell'allenatore attualmente all'Everton, che era in quel momento in casa. Nessuna conseguenza se non tanta paura per la figlia del tecnico.