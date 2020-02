Da Cagliari - Maran in emergenza a centrocampo, pronto Gaston Pereiro contro il Napoli

Il Cagliari è in emergenza a centrocampo con ben tre assenze: Nainggolan, Rog e Faragò. Maran sta valutando le alternative migliori per la sfida contro il Napoli. Ecco quanto riportato da cagliarinews24.com.

L’alternativa al momento più quotata è quella di riproporre l’albero di Natale. Il 4-3-2-1, che ha portato buoni risultati nella prima parte di stagione, sembra essersi inceppato nelle ultime giornate. Ora senza Nainggolan, non ci sono molte alternative – visti anche gli infortuni di Rog e Faragò che riducono il centrocampo rossoblù all’osso, anche se il croato spinge per rientrare già domenica. Difficile pensare ad un Joao Pedro dietro Simeone e Paloschi in un ritorno al 4-3-1-2. Sarebbe uno schieramento troppo offensivo, inoltre Maran vede i due attaccanti molto simili. Più probabile vedere a questo punto un altro trequartista accanto a JP e alle spalle del Cholito. Il favorito resta Gaston Pereiro. L’uruguagio si candida forte per una maglia da titolare dopo l’esordio di Genova. Si giocherà il posto con Valter Birsa, vero oggetto misterioso da quando è sbarcato in Sardegna. Molto più indietro Ragatzu e non solo perché è tornato da appena una settimana dopo la tonsillite.