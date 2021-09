Da Cagliari - Keita favorito su Pavoletti, Mazzarri si affida a Strootman

Napoli - Le ultime notizie sul Cagliari di Mazzarri e la probabile formazione contro il Napoli. La Nuova Sardegna ipotizza la formazione di Walter Mazzarri per il posticipo di stasera col Napoli: in difesa probabile un turno di riposo a Carboni e il rientro di Godin a tempo pieno. Torna dal primo minuto anche Strootman che farà tirare il fiato a Deiola. Lykogiannis e Dalbert dovrebbero essere tra i primi undici, mentre in attacco solo Joao Pedro è sicuro di una maglia. L'altra se la giocano Keita Baldè e Pavoletti, col primo favorito.