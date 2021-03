Covid, per settembre l'80% degli italiani sarà vaccinato: il piano del governo

Covid Italia - Entro il 2021 potrebbe finire o quasi l'incubo Covid-19 con un'ampia popolazione vaccinata e quindi protetta: è quanto spera e annuncia il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ecco quanto riporta Il Mattino oggi in edicola:

Entro fine settembre l'80 per cento della popolazione over 16 sarà vaccinata; entro la fine di agosto sarà raggiunta una parziale immunità di gregge con la immunizzazione del 60 per cento degli italiani, mentre a metà settembre saremo al 70, per concludere la campagna a fine ottobre grazie all'acquisizione, in totale (sulla carta) di 242,5 milioni di dosi. Ancora: oggi stiamo viaggiando a 170mila iniezioni al giorno, questa settimana si arriverà a 210mila, la prossima a 300mila, a metà aprile (dosi in arrivo permettendo) a 500mila