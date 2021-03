Covid-19, inizia la vaccinazione a domicilio in Campania: iniezione col proprio medico di base

Covid Campania - Inizia la vaccinazione a domicilio in Campania e sono positivissimi i riscontri sul territorio. Ecco quanto riporta Il Mattino oggi in edicola:

«Mi vaccino solo col mio medico di famiglia». Sono stati in tanti a dirlo nel primo giorno della campagna vaccinale a domicilio, cominciata ieri a Napoli tra l'entusiasmo e l'impazienza di chi ha ricevuto il farmaco a casa. Nella maggior parte dei quartieri cittadini, fin dal mattino, i camici bianchi hanno organizzato dei veri e propri tour tra le mura domestiche, somministrando 11 prime dosi di Moderna ad altrettanti pazienti che non potevano spostarsi dalle proprie abitazioni. «Il rapporto di fiducia tra gli assistiti e il loro medico di base, ha invogliato al vaccino anche i più indecisi e reticenti» ha spiegato Luigi Sparano, medico di base e segretario provinciale Fimmg che si è diviso tra il Vomero e il Borgo Sant'Antonio Abate per raggiungere i suoi pazienti ultra 90enni e fragili.