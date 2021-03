Covid-19, Galliani ha battuto il virus: "Grazie a competenza e cuore di medici fantastici, esco dopo due settimane ricoverato"

Ultime calcio - Quando il gioco si fa duro, come si suol dire, i duri scendono in campo. Adriano Galliani, in attesa di vincere le prossime sfide calcistiche, ha battuto il rivale più insidioso che potesse trovarsi sul cammino. Risultato positivo al Covid il 26 febbraio scorso, dopo un periodo di isolamento domiciliare era stato costretto a sottoporsi alle cure dell’Ospedale San Raffaele.

E l'edizione odierna del Corriere della Sera racconta come ne sia uscito:

«Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All’interno c’è una tecnologia impressionante, ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici». Ieri l’a.d. del Monza ha fatto ritorno a casa. Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute del medesimo ospedale, ha twittato: «Era un campo da basket, e grazie a Fedez e a tante donazioni è diventato un reparto di terapia intensiva dove si giocano partite ben più importanti. Felice che Galliani ci abbia vinto la sfida della vita».