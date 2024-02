Cosa è successo al fratello disabile di Natan: destino terribile

Natan Bernardo de Souza, noto più comunemente come Natan. L’acquisto a sorpresa del Napoli nella campagna estiva post scudetto per un ruolo tutt'altro che indifferente: sostituire il partente Kim, accasatosi al Bayern Monaco dopo una stagione da record in azzurro.

Natan e il primo anno al Napoli in una stagione surreale

Il brasiliano, oggi 23enne, si è messo subito in mostra mostrando impegno, concentrazione e massima professionalità. Ritrovatosi in un’annata surreale che ha messo a nudo crudelmente alcuni suoi limiti, il sudamericano comunque non ha sfigurato in senso assoluto, mostrando margini di miglioramenti e in generale di meritare una chance nel Napoli. A sostenerlo, sin dal suo arrivo in Italia, c’è la famiglia che a Natale ha anche conosciuto la città di Napoli.

Cosa è successo al fratello disabile di Natan del Napoli

Natan è il più piccolo di quattro figli: prima di lui c’è Franciele di un anno più grande, Flavia di sette e Felipe di nove. Proprio quest’ultimo è di grande inspirazione per il difensore ex Bragantino. Disabile su sedia a rotelle, il suo destino è stato crudele: soffrì infatti una caduta quando aveva 5 mesi di vita che gli hanno lasciato conseguenze fisiche e anche mentali. Un dramma.

Oggi non smette di seguire il fratellino in tv e di tifare per lui ogni volta che può. La famiglia è unita in una maniera incredibile e questa è senz'altro una forza aggiunta per Natan, dentro e fuori dal campo.