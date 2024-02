"Cosa pensi delle parole di De Laurentiis", Thiago Motta scoppia a ridere in conferenza stampa | VIDEO

Napoli - Aurelio De Lauentiis parla di Thiago Motta a Napoli e del suo rifiuto. Intanto, arrivano delle novità importanti con la reazione dell'allenatore che scoppia a ridere in conferenza stampa.

Thiago Motta in conferenza: ride alla domanda su De Laurentiis

Dario Canovi, storico procuratore di Thiago Motta, in settimana aveva rilasciato queste dichiarazioni riguardo il nome del suo assistito come prossimo allenatore del Napoli.

“Non credo sappia nemmeno lui quale squadra allenerà la prossima stagione. Zirkzee e Calafiori per convincerlo ad accettare il Napoli? Non credo”

Qualche giorno dopo è arrivata la risposta di De Laurentiis sul rifiuto di Thiago Motta a diventare il nuovo allenatore del Napoli anche già la scorsa estate dopo l'addio di Spalletti:

"Non ho letto le dichiarazioni di Canovi. Thiago Motta era nella lista degli eventuali allenatori, però già in una conversazione avuta per sei ore a Roma lo scorso anno, mi disse che lui puntava ad allenare squadre fuori dall'Italia. Quando vai a fare una scelta di un allenatore, è una scelta bilaterale".

Nella giornata di ieri, invece, in conferenza stampa ha parlato Thiago Motta e alla domanda sulle parole di De Laurentiis ha risposto così:

"Se mi fai questa domanda allora vuol dire che non mi conosci (e scoppia a ridere, ndr)".