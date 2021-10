CorSport - Lotta al razzismo: l'Italia in ginocchio contro il Belgio

Lotta al razzismo e insulti a Koulibaly in Serie A. Come svela il Corriere dello Sport l'Italia si metterà in ginocchio prima della partita con il Belgio. Domani dunque gli azzurri seguiranno questa regola, in un momento per altro in cui il tema “razzismo” ha ripreso la sua triste centralità. Sulla questione ieri è intervenuto Locatelli, in conferenza stampa: «Bisogna fare qualcosa subito. Si parla di razzismo da troppo tempo e non s'è mai fatto nulla. Noi come giocatori dobbiamo esporci ma bisogna soprattutto prendere decisioni drastiche e devono farlo le istituzioni. E' una follia, i razzisti non dovrebbero più entrare negli stadi».

