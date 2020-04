Coronavirus, per il sesto giorno di fila calano i ricoveri in terapia intensiva

Ultime notizie - Se è vero come è vero che preoccupa lo stallo nel numero dei nuovi contagi in Italia per il Coronavirus, alcuni dati forniti nel bollettino odierno dalla Protezione Civile fanno ben sperare: per il sesto giorno di fila, infatti, è calato il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive sparse per tutto il Paese. Sono 3.605 in tutto i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in Lombardia, in calo di 21 unità rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono poi ricoverati con sintomi, vale a dire 86 in meno rispetto a ieri, e 64.873 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono complessivamente 96.877 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.615. A riportare questo aspetto è l'ANSA.

Coronavirus