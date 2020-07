Coronavirus, nuovo record giornaliero di contagi nel mondo: oltre 259mila positivi

Ultime Coronavirus - E' stato segnato un nuovo record giornaliero di nuovi casi di coronavirus registrati in tutto il mondo con oltre 259mila positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In particolare, l'Oms ha specificato che nell'ultimo giorno sono stati aggiunti 259.848 casi, quindi il numero totale di positivi ha raggiunto i 13,8 milioni, come riportato dall'organizzazione. Allo stesso modo, l'Oms ha indicato che sono stati aggiunti 7.360 decessi a livello internazionale, il che ha aumentato il numero di morti a 593.087.

