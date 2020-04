Coronavirus Napoli, fase 2: droni alla Polizia locale per evitare assembramenti

Notizie Coronavirus - Coronavirus Napoli, Fase 2. Arrivano aggiornamenti importanti da parte di Repubblica, riguardo la Fase 2 al Coronavirus. Nella Regione Campania, a Napoli, il virus è abbastanza contenuto al momento, ma non si vuole perdere quanto di buono fatto fino a questo punto. Via l'ok per Polizia e Carabinieri di controllare nella Fase 2 con droni possibili assembramenti. Si andrà incontro a multe salate.

Coronavirus Napoli, Fase 2: la Polizia monitora con Droni

È stato, infatti, firmato il protocollo di intesa tra il Comando di Polizia Locale di Napoli e la Tecnoshow Service per l'utilizzo di SAPR, ovvero sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, (droni) a supporto delle attività espletate dalla Polizia Locale. La Giunta ha approvato la delibera di presa d'atto del protocollo, su proposta dell'assessore con delega alla sicurezza urbana e polizia locale Alessandra Clemente. L'accordo è stato condiviso con Questura e Prefettura ed è senza alcun costo per il Comune di Napoli. Il Comando di Polizia Locale impiegherà i due droni in particolare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per individuare con maggiore precisione eventuali assembramenti di cittadini presso aree estese, così favorendo le attività del personale appiedato ed automontato.