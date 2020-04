Ultime coronavirus - Via libera da Bruxelles nei confronti delle misure italiane a sostegno dell'economia e delle nostre aziende. La Commissione europea, infatti, ha dato il via libera al decreto legge imprese, approvando le misure di sostegno all'economia per circa 200 miliardi e lo schema di garanzie voluto dallo Stato italiano. Le due decisioni si inseriscono nel quadro per gli aiuti di Stato.