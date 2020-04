Coronavirus, l'ex sponsor Napoli Macron sta producendo 40 milioni di mascherine: arriveranno anche in Campania

Ultime Coronavirus - Macron, l'ex sponsor della SSC Napoli, l’azienda di abbigliamento sportivo di Crespellano con 230 dipendenti, è impegnata a produrre 40 milioni di mascherine grazie a 6 fabbriche in Cina che lavorano esclusivamente per il marchio italiano. La maxi produzione è destinata all'Emilia-Romagna, ma anche per la Campania, il Veneto e il comando generale dei Carabinieri. Ieri sono sbarcate da un aereo 5,6 milioni di mascherine e 20mila tute protettive, ricevute e smistate dal Centro di distribuzione dell'azienda di Crespellano. Lo riporta ilrestodelcarlino.it.