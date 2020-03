Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile: 651 morti, quasi 4mila contagi e 952 guariti

Notizie - Bollettino Protezione Civile. Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi in Italia in merito al Coronavirus. Diversi nuovi focolai nelle varie zone d'Italia, ma i numeri di oggi sembrano leggermente più confortanti rispetto a quelli degli ultimi giorni, ma restano numeri comunque piuttosto elevati. L'Italia resta in lutto anche oggi per tanti decessi a causa del Covid 19.

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di oggi, domenica 22 marzo, della protezione Civile:

Casi contagi attuali: 46.638 (+3.957)

Deceduti: 5.476 (+651)

Guariti: 7.024 (+952)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.009 (+152)

Totale casi contagiati: 59.138 (+5.560, +10,4%)

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 21 marzo

Casi contagi attuali: 42681

Deceduti: 793

Guariti: 943

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.857

Totale casi contagiati: 53578