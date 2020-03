Coronavirus, ipotesi partite in chiaro per fronteggiare emergenza stadi chiusi

Ultimissime calcio Napoli - Assediato da un’emergenza dopo l’altra sul fronte del Coronavirus, il governo sta iniziando a ragionare anche – ma non c’è nessuna decisione al riguardo – attorno ad un provvedimento radicale ma di difficile realizzazione: la trasmissione in chiaro di tutte le partite di calcio di Serie A, per consentire di continuare a vedere i match calcistici alle decine di migliaia di tifosi – in particolare gli abbonati delle società - che quasi certamente saranno presto impossibilitati ad andare allo stadio per il probabile, imminente divieto di accesso esteso a tutte le partite. Divieto di presenza fisica sulla cui durata nessuno è pronto a fare previsioni.

Naturalmente non si tratta di un provvedimento semplice: ci sono da “tutelare” gli abbonati Sky e Dazn che hanno pagato un abbonamento per poter assistere a pagamento alle partite, ma che non si vedrebbero sottratto alcun beneficio, che andrebbe invece esteso ad altri. E c’è anche da correggere la legge Melandri del 2008, che regola la commercializzazione dei diritti tv e non consente ai concessionari di trasmettere in chiaro.