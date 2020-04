Coronavirus in Italia, uno studio americano spaventa tutti: contagi nove volte superiori a quelli diagnosticati

Ultime notizie - I dati relativi alla diffusione del Coronavirus sarebbe decisamente sottostimati, stando a quanto appreso da uno studio condotto negli Stati Uniti d'America dall'Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York a cui hanno partecipato anche studiosi dell'Università di Bologna e della Columbia University che è ora in pre-pubblicazione. In Italia, infatti, si sarebbe sfiorato il milione di contagi. Lo studio - riporta "Il Mattino" online - ha preso in considerazione i dati ufficiali che riportavano 101.739 di positività. Grazie ad una serie di algoritmi, i ricercatori hanno proiettato il numero verso un numero più reale di contagi arrivando a calcolare, alla fine, 965.113 positivi. Insomma, i dati reali sarebbero ben nove volte superiori a quelli ufficiali, facendo abbassare, però, in tal modo anche quello che è il tasso di mortalità del Covid 19.

Dati Coronavirus in Italia