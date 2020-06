Coronavirus, in Cina spuntano 22 nuovi casi: sono tutti a Pechino

Ultime Coronavirus - La Cina conferma 22 nuovi casi di coronavirus, 13 di trasmissione locale tutti a Pechino, e nove 'importati' o 'di ritorno'. Nella capitale sono 249 i casi di trasmissione locale diagnosticati dall'11 giugno, quando è stata accertata una nuova ondata di contagi legati al mercato all'ingrosso di Xinfadi. La Commissione sanitaria della città ha anche dato notizia di altri due casi sospetti e di uno relativo a un soggetto asintomatico. Ieri le autorità di Pechino hanno confermato che circa 2,3 milioni di abitanti della capitale - il 10% della popolazione - sono stati sottoposti ai test per il Covid-19 tra il 13 e il 19 giugno.

Stamani la Commissione sanitaria nazionale non ha segnalato altri decessi a causa della pandemia e il bilancio rimane fermo a 4.634, mentre il numero dei casi confermati è salito a 83.418 con 78.425 pazienti dichiarati guariti. Tra le persone ricoverate, 13 versano in condizioni gravi. Ad oggi sono in totale 1.885 i casi 'importati' nel gigante asiatico con 87 persone tuttora ricoverate. Tra i nove nuovi casi 'di ritorno', sette vengono segnalati nella provincia di Gansu, uno in quella di Jiangsu e l'altro nella provincia di Shaanxi. Anche oggi non ci sono notizie di nuovi contagi accertati nella provincia di Hebei, dove si trova Wuhan, la megalopoli dove si è inizialmente manifestato il coronavirus.