Ultimissime - Il punto alle ore 23.59 di ieri con il focus dei positivi ripartiti per province:



Totale positivi: 2.456

Totale tamponi: 17.404



Totale deceduti: 167

Totale guariti: 149 (di cui 57 completamente guariti e 92 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 1.279 (di cui 542 Napoli Città e 737 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 385

Provincia di Avellino: 290

Provincia di Caserta: 255

Provincia di Benevento: 85

Altri in fase di verifica Asl: 162