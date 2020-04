Coronavirus, in Lombardia arriva il tampone virtuale: il contagio sarà monitorato da un'applicazione

Ultime notizie. La tecnologia corre in soccorso della medicina per attenuare l'espandersi del Coronavirus in Italia: come riportato dal Corriere della Sera, la Regione Lombardia ha lanciato un'applicazione per monitorare al meglio il contagio. Attraverso l’app allertaLOM sarà infatti possibile raccogliere i dati degli utenti, relativi a caratteristiche, spostamenti, sintomi, abitudini durante il lockdown. Il tutto avverrà in forma anonima, per capire come il virus si stia divulgando nei focolai: la fase 2 sarà invece incentrata nel tracciamento degli infetti.