Coronavirus, il bollettino: oggi 196 morti, mai così tanti, c'è stato un picco di contagi

Ultimissime - L'emergenza Coronavirus prosegue e, dal bollettino odierno durante la conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile si evince che le persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 sono 10.590 (2.076 in più di ieri, ma nel bollettino di 24 ore fa il dato della Lombardia era parziale). I deceduti diventano 827 (+196 nella giornata di oggi, 149 in Lombardia) e 1.045 sono i guariti (+41). I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.838 (+800); 1.028 sono in terapia intensiva, mentre 3.724 sono in isolamento domiciliare.

