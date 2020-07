Coronavirus, follia spagnola: partita di calcio tra infetti e non infetti

Ultime calcio - Situazione Coronavirus allarmanete in Spagna, soprattutto in Catalogna dove sarebbe anche a rischio il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli. Qualcuno però sembra non badare ai dati allarmanti e, a Pamplona, qualche irresponsabile ha pensato bene di organizzare, per lunedì 20 luglio, una partita di calcio con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a chi è stato colpito dal Covid-19. Peccato che la gara si sarebbe dovuta tenere a Mendillori, uno dei quartieri cittadini con più casi. Il match, come riporta As, era stato pubblicizzato come “Infetti contro non infetti”, ed è stato organizzato via Instagram. Un tale assembramento di persone, infatti, avrebbe portato sicuramente ad un aumento esponenziale dei contagi a Pamplona. Il responsabile dell'organizzazione della partita è un ragazzo di 23 anni che già nel mese di giugno aveva organizzato, sempre a Mendillori, un incontro pubblico a cui avevano preso parte centinaia di persone. La Polizia ha dichiarato:

“Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinchè non si prenda parte a questo o ad altri eventi dove viene messa a rischio la salute pubblica”.

