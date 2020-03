Coronavirus, folla ai supermercati in Inghilterra: il Liverpool 'presta' i suoi steward

Ultimissime - Anche a Liverpool, a causa dell'emergenza provocata dal coronavirus, la gente si ammassa fuori dai supermercati, per paura che la merce, e in particolare il cibo, finisca.A volte si fa davvero fatica per contenere il flusso, e soprattutto far rispettare la distanza di sicurezza fra una persona e l'altra, così il club campione d'Europa, che porta il nome della città, ha offerto i propri steward, celebri per la loro efficienza, per cercare di risolvere il problema. "Messaggio ai manager dei supermercati - ha twittato l'amministratore delegato dei Reds, Peter Moore -. Gli steward che lavorano nel nostro stadio mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza nel controllo delle folle, delle file e anche dei parcheggi. Potranno anche aiutare le persone a portar via la spesa. Nel loro compito sono i migliori, senza dubbio, e saranno felici di aiutarvi e rendere tutto più sicuro. Per favore, mettetevi in contatto #YNWA (You'll Never Walk Alone)". (ANSA).