Coronavirus - Escono per andare a bere, sospesi 6 giocatori dell'Under 19 cinese

Sei membri della squadra nazionale cinese under 19 sono stati sospesi per sei mesi per violazione delle misure di controllo del Coronavirus lasciando il campo di allenamento a mezzanotte per andare a bere. Lo comunica la federcacio cinese.

"È stata una grave violazione delle norme di controllo dell'epidemia della squadra e ha causato impatti negativi su tutta la squadra", ha dichiarato la federazione cinese. I sei giocatori dovranno saltare le partite fino al 30 novembre prossimo. Inoltre dovranno subire ulteriori punizioni da parte dei rispettivi club.

"Tutti hanno capito la gravità della situazione. È una perdita per la squadra e, naturalmente, avrà effetti sui giocatori stessi", ha detto l'allenatore Cheng Yaodong. La squadra under 19 giocherà nella terza divisione cinese nella prossima stagione per dare la possibilità ai giocatori di prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno.