Coronavirus, esce in moto per andare a bere: multa da 7.200 euro a via Leopardi

Notizie - Prendere la moto e andare a farsi una birra con gli amici farebbe piacere a tutti. Per molti è il rito del venerdì sera, post lavoro. Un’abitudine che ci è stata tolta in queste ultime settimane a causa della diffusione del coronavirus e delle conseguenti norme restrittive emanate dal Governo. Ma, a quanto pare, le regole non valgono per tutti. Qualche giorno fa, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, due uomini sono stati fermati e multati dalla polizia per essere usciti, in sella a una moto, per andare a bere una birra.

Coronavirus, multa delle forze dell'Ordine

Alla domanda delle Forze dell’Ordine, che li hanno fermarti a via Leopardi, i due hanno ammesso il motivo dell’uscita, confessando di voler andare a bere qualcosa insieme. Naturalmente, è scattata la sanzione per violazione della normativa anti-coronavirus, ma c’è di più. La polizia ha multato il conducente anche per altre illegalità: oltre a viaggiare senza casco, l’uomo stava guidando senza patente su una moto non assicurata e sottoposto a fermo amministrativo. Totale da pagare? 7.200 euro. Un po’ tanti per una birra in compagnia. A riportarlo è il sito inmoto.it