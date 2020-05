Coronavirus e bufale, il ministero della Salute smentisce: "L'ozono non disinfetta"

Notizie - Ne spuntano sempre di nuove, sempre più assurde eppure, se il ministero della Salute deve smentirle, vuol dire che su qualcuno fanno presa. Sul sito istituzionale è stata pubblicata l'ottava parte del dossier "Covid-19 e fake news", con nove bufale che hanno circolato su social e chat. La smentita più importante di questa puntata riguarda l'ozono, che viene proposto per la sanificazione perché sterilizzerebbe aria e ambienti. Il ministero classifica questo tipo di pulizia come una bufala: "Non ci sono evidenze che l’ozono svolga una funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus e che conseguentemente metta al riparo dal contrarre l’infezione".