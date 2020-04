Coronavirus, cosa si potrà fare dal 4 maggio: si alle visite ad amici e familiari. Novità per sportivi, ristoratori e per chi vive al mare

Ultime notizie. Il 4 maggio si avvicina, con l'Italia che si prepara all'ormai famosa fase 2 del Coronavirus. L'emergenza non è ancora alle spalle, è bene ribadirlo, con tutti i cittadini che dovranno continuare a fare molta attenzione nel rispetto delle regole generali anti-contagio. Le misure restrittive, tuttavia, allenteranno leggermente la presa come ci spiega l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ci si potrà muovere all'interno della propria regione e fuori, qualora si dovrà raggiungere il posto di lavoro. Non apriranno il 4 maggio i centri commerciali, ma si potrà fare il bagno al mare, seppur con le dovute cautele. Nel Dpcm che potrebbe vedere la luce già domani dovrebbe essere previsto anche una sorta di freno a mano che potrà essere tirato qualora in alcune zone del Paese dovessero riesplodere i contagi.

L'ipotesi è di consentire le cene in casa di amici, ma anche di vedere parenti che non si vedono da troppo tempo. Si riapriranno i parchi, su questo l'accordo quasi totale. Con qualche dubbio riguardo alle aree gioco per i bambini: andranno controllate e le presenze contingentate. Per gli sportivi, spazi liberi ma attività individuale, tanto che la parola palestre non compare proprio nella fase 2. Sparirà l'autocertificazione per chi si muove in città e nello stesso comune. Ma uscire di casa, sebbene senza più limitazioni, non vorrà dire fare gruppo: sarà ammesso solo per genitori con figli.

Fortunato chi abita vicino a un lago, o davanti al mare. In attesa che si capisca che strada prenderà l'estate, il governo sembra aver già dato l'ok a tutti coloro che non devono prendere mezzi per recarsi sulla spiaggia. Incentivato il take away, l'ipotesi è che le autorizzazioni arrivino dall'11 maggio, anche se il 4 potrebbe essere dato il via libera all'asporto. Le attività più a rischio come i parrucchieri dovrebbero essere posticipate forse anche al mese di giugno".