Coronavirus, caos mascherine: ecco quando sarà obbligatorio indossarle

Ultime notizie - C'è molta confusione attorno al nuovo dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio e che ieri sera ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Uno dei temi che maggiormente stanno destando interesse e curiosità è quello relativo alle mascherine. Sarà, infatti, obbligatorio indossarle sempre e comunque. Ecco quanto si legge sul testo del decreto: andrà indossata obbligatoriamente "in luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi pubblici e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Insomma, nei locali per entrare sarà necessario avere la mascherina mentre per strada si potrà evitare solo a patto di esser certi di poter rispettare la distanza di sicurezza rispetto agli altri passanti.