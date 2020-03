Coronavirus Napoli, De Magistris annuncia la sospensione delle imposte per tutto il 2020 e aiuti a chi perde il lavoro

Notizie - "Soppressione, per l’intero anno 2020, di tutte le imposte, tasse, tributi per le attività commerciali, economiche e produttive", annuncia Luigi De Magistris, sindaco del Comune di Napoli, sulla propria pagina Facebook. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. ?

La giunta de Magistris ha approvato probabilmente la più importante delibera, senza dubbio la più impegnativa, da quando è in carica: riguarda l’eliminazione totale delle imposte per tutte le attività produttive, economiche e commerciali della città per tutto il 2020. Si tratta ovviamente di una decisione presa in regime di «guerra» al Coronavirus alla quale il sindaco pensava da tempo. Un provvedimento che ovviamente si trascina molti interrogativi: perché quando tutto sarà finito, sperando prestissimo, che ne sarà delle casse comunali? E quindi, chi tirerà fuori i soldi per sostenere tutto ciò?