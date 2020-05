Coronavirus Campania, possibile riapertura anticipata per estetisti e parrucchieri: "Chiediamo a De Luca di riprendere il 18 maggio"

Ultime notizie. La Fase 2 sta per entrare nel vivo, con le attività che alla spicciolata stanno provando a riaprire i battenti dopo lo stop forzato per l'emergenza Coronavirus. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto anche su parrucchieri ed estetisti, che potrebbero riprendere le attività prima del previsto:

È il giorno di acconciatori ed estetisti. Oggi alle 11, presso l'auditorium della Regione Campania al centro direzionale, le associazioni di categoria incontreranno il governatore Vincenzo De Luca, per mettere a punto il piano per la ripresa delle attività. La parola d'ordine resta «cautela», ma si va spediti verso una riapertura anticipata al 18 maggio e non più il 1 giugno, come sembrava fino a sette giorni fa. Acconciatori ed estetisti sono sul piede di guerra e pressano affinché si possa tornare al lavoro quanto prima.

La prolungata chiusura delle attività, di oltre due mesi, connessa all'allentamento del lockdown rischia di incentivare sempre di più l'esercizio delle professioni in forma abusiva, come la stessa Claai denuncia. Le associazioni datoriali chiedono dunque la riapertura delle attività, già dal 18 maggio, per «consentirci evidenziano gli operatori - di difendere la salute dei clienti e degli lavoratori».