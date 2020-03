Ultime calcio - Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato con un post su Twitter il caos Serie A per l'emergenza Coronavirus:

"Ha senso che il calcio vada avanti solo se è utile per far restare a casa la gente, svolgendo così una funzione sociale. Quindi partite in chiaro, altrimenti non ha senso mettere a rischio la salute degli addetti ai lavori".